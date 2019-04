Een nieuwe Ubuntu-versie is als een soort moesson: elk half jaar is er weer een, met om de twee jaar een long term support-versie. De actieve volgers van de halfjaarlijkse Ubuntu-cyclus kunnen zonder al te veel ingewikkeldheid genieten van recente ontwikkelingen in de Linux-(kernel)wereld, waar misschien wel een optimalisatie is doorgevoerd voor een nieuw type videokaart of een ander stuk recente hardware. Voor serverparken en andere omgevingen waar stabiliteit de eis is, is zo'n halfjaarlijkse 'tussenversie' niet praktisch, al is de stabiliteit over het algemeen zo groot dat er bij normaal desktopgebruik weinig verrassingen te verwachten zijn, behalve voor gebruikers van 32bit-chipsets: er komt geen 32bit-variant van het besturingssysteem.

Wallpaper uit Ubuntu 19.04

Wij doken weer eens in een frisse tussenversie, die als allitererende naam Disco Dingo meekreeg. Voor onze testomgeving gebruiken we de eerste en tegelijk laatste bètaversie van Ubuntu 19.04 op een laptop met een Intel i7-7500 cpu, Intel HD Graphics 620, een 256GB-nvme-drive, 16GB intern geheugen en een mat 1080p-ips-scherm voor de broodnodige visuele informatie aan de gebruiker.

Behalve naar het gebruik van de desktopvariant van Ubuntu 19.04, kijken we in deze review naar enkele opvallende ontwikkelingen die niet zozeer alleen met Ubuntu te maken hebben, maar ook voor andere Linux-distributies fijn zijn, zoals AppImages, snaps en flatpacks. Als laatste proberen we Linux op de desktop te plaatsen in de wereld van nu. Heeft het nog bestaansrecht?

Wat is nieuw in Disco Dingo?

In deze review kijken we wat er is gebeurd in het Ubuntu-ecosysteem sinds het uitkomen van de positief ontvangen LTS-versie 18.04, aangezien we versie 18.10 of Cosmic Cuttlefish reviewtechnisch gezien hebben overgeslagen. Disco Dingo biedt als grootste voordeel ten opzichte van 18.04 Bionic Beaver dat het Gnome 3.32 gebruikt, samen met de Linux 5.0-kernel. Dit is direct merkbaar aan hoe responsief het besturingssysteem aanvoelt en aan verbeteringen in de energiehuishouding.