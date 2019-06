Ubuntu blijft 32bit toch ondersteunen

Canonical komt terug op de beslissing om te stoppen met ondersteuning voor 32bit-applicaties. Het bedrijf heeft na veel kritiek besloten een 'geselecteerd aantal' 32bit-packages voor Ubuntu te blijven ondersteunen.

De koerswijziging is het gevolg van 'de grote hoeveelheid feedback' van onder andere gamers, Ubuntu Studio, en de WINE-community, meldt Canonical.: "We veranderen van plan en bouwen een geselecteerd aantal 32bit i386-packages voor Ubuntu 19.10 en 20.04 LTS."

De ondersteuning zal echter niet de volledige 32bit-softwarebibliotheek betreffen. Voor het selecteren van de packages schakelt het bedrijf de community in. In samenwerking met communityleden wil Canonical zelf bepalen welke 32bit-packages nodig zijn voor softwareondersteuning. Daarbij blijft de mogelijkheid om packages op een later moment toe te voegen open staan.

Vorige week maakte Canonical bekend de 32bit-ondersteuning vanaf Ubuntu 19.10 te willen staken. Het zou de ontwikkelaars teveel tijd kosten dat in stand te houden, en slechts een klein aantal gebruikers zou ermee worden bediend. De stap leverde veel kritiek op van met name gamers, omdat er nog heel veel 32bit-games voor Linux op Steam staan. Valve besloot daarop Ubuntu 19.10 en latere versies niet meer te ondersteunen.

Canonical zegt verrast te zijn over de felheid van de discussie over het einde van 32bit-ondersteuning. Die voert het bedrijf naar eigen zeggen al sinds 2014. Het bedrijf dacht hier juist consensus voor Ubuntu 20.04 LTS over te hebben bereikt na een uitgebreide thread over het onderwerp met betrekking tot 18.04 LTS. De organisatie blijft er ook bij dat de meeste 32bit x86-packages nauwelijks gebruikt worden. Bij de uiteindelijke end-of-lifeprocedure wil Canonical containers gebruiken om het draaien van oude applicaties mogelijk te blijven maken.