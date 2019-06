DJI ontwikkelt 'extra beveiligd platform' voor droneprogramma’s van overheden

Dronebouwer DJI heeft DJI Government Edition uitgebracht, een platform voor droneprogramma’s van de overheid met extra aandacht voor de beveiliging. De data van de drone kan het toestel niet verlaten, zodat de informatie niet in de verkeerde handen kan vallen.

Bij de 'klassieke' drones van DJI heeft de gebruiker de volledige controle over de manier waarop de data van het toestel wordt verzameld, opgeslagen en verzonden. Bij de Government Edition daarentegen blijven de telemetriegegevens, foto’s en video’s in het toestel zelf zitten. Het zou onmogelijk zijn om de informatie te delen met onbevoegde partijen, ook niet met fabrikant DJI zelf.

Er zijn in grote lijnen drie verschillen tussen de Government Edition en de standaard drones van DJI. Allereerst is Local Data Mode dus altijd geactiveerd, zodat er via internet geen data naar andere apparaten of partijen kan worden gesluisd. Daarnaast beschikken de toestellen over custom firmware. Het it-departement van een overheidsinstelling heeft de mogelijkheid om nieuwe firmware eerst te onderzoeken, alvorens de software in de vloot te implementeren. Tot slot kunnen de drone en de controller van de DJI Government Edition uitsluitend aan elkaar worden gekoppeld. Pairen met hardware van andere partijen is niet mogelijk.

Volgens DJI voldoet de Government Edition aan de strengste eisen van de overheidssector voor wat betreft datamanagement, risicobeheer en het delen van informatie op enterprise-niveau. Als voorbeelden van toepassingen van de DJI Government Edition noemt het bedrijf overheidsinstellingen die zich bezighouden met de inspectie van infrastructuur, agricultuur en rampen. In 2018 vonden er in de VS meer dan tienduizend dronevluchten plaats in opdracht van het US Department of the Interior, Office of Aviation Services. In ongeveer vijftienhonderd gevallen ging het om vluchten met de DJI Government Edition, waarbij de veiligheid van het platform uitvoerig werd getest.

De DJI Government Edition is onmiddellijk beschikbaar via geselecteerde DJI Enterprise resellers. Prijzen heeft het bedrijf niet bekendgemaakt.