Valve maakt excuses voor verwarring rond evenement dat indie-devs benadeelde

Valve heeft zijn excuses aangeboden voor een 'onduidelijkheid' in de instructies van zijn Steam Grand Prix-evenement dat ervoor zorgde dat spelers massaal goedkopere games, dus veelal indie-titels, uit hun Wishlist haalden.

In het kader van het zogenaamde Steam Grand Prix-evenement kunnen spelers de game die bovenaan hun Wishlist staat gratis krijgen. Dat detail werd echter niet duidelijk gecommuniceerd, waardoor spelers dachten dat ze een willekeurige game van hun Wishlist gratis zouden krijgen en ze dus goedkopere games van hun wishlist af haalden. Dit om de winst te maximaliseren.

Meerdere indie-ontwikkelaars deden op Twitter hun beklag over de praktijken. De verwijderingen worden omschreven als een 'grote klap om te incasseren'. In een blogpost biedt Valve daarom nu zijn excuses aan voor de verwarrende situatie. Spelers worden gecompenseerd voor deze en andere verwarringen, maar een reacties naar de uitgevers en ontwikkelaars die benadeeld zijn toe, is niet te bekennen.

Spelers kunnen zich in de Steam Grand Prix aansluiten bij een team en vergroten de winkans van het team door 'quests' te volbrengen, zoals een spel spelen, een recensie schrijven, achievements te halen en meer. Iedere dag krijgen willekeurige spelers van het winnende team de game bovenaan hun Wishlist cadeau.