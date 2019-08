Valve is begonnen met modereren van Steam Workshop

Valve laat sommige items en mods die door gebruikers worden toegevoegd aan de Steam Workshop niet meer direct toe. Deze moeten eerst goedgekeurd worden door moderators. Volgens Valve duurt dat niet langer dan een dag.

Valve heeft details over het moderatieproces op zijn website gezet. Volgens de beheerder van Steam vindt het modereren plaats in Workshops waarop scammers actief zijn en accounts proberen over te nemen. Nieuwe toevoegingen en updates voor bestaande items in dergelijke Workshops komen in en wachtrij terecht en worden pas geplaatst nadat een moderator goedkeuring geeft.

Een gebruiker van de GlobalOffensive-subreddit merkte op dat het modereren was begonnen. Valve heeft daar zelf geen aankondiging over gedaan. Het gameplatform stelt dat het goedkeuren minder dan een dag duurt en dat de meeste items binnen een uur door de wachtrij komen.

Steam Workshop is een plek waar gebruikers eigen toevoegingen voor games kunnen uploaden. Dat kan gaan om complete mods of om skins voor bijvoorbeeld een wapen. De maatregel is in elk geval ingevoerd bij de Workshop van CS:GO die veel te maken heeft met spam. Onder de vermomming van 'gratis skins' promoten bedrijven diensten. Volgens YouTuber 3kliksphilip stemmen bots dergelijke toevoegingen omhoog.