Steam laat gebruikers met experimenten nieuwe games ontdekken

Valve heeft Steam Labs geopend, waar gebruikers experimenten van het bedrijf uit kunnen proberen. De eerste drie experimenten draaien om het ontdekken van games, waaronder via microtrailers.

Valve geeft aan aan vele experimentele functies te werken en door ze via Steam Labs vrij te geven hoopt het bedrijf feedback te krijgen voor een eventuele latere release op het gameplatform. Valve start met drie experimenten die alle drie bedoeld zijn om spelers met games in aanraking te laten komen die ze wellicht nog niet kenden.

Zo biedt Valve met Microtrailers een overzicht met korte video's van zes seconden die een indruk van een game moeten geven. Het bedrijf biedt verschillende weergaven voor verschillende genres, zoals avonturengames, rpg's, populair en 'games met draken'. Bij een overzicht spelen de video's af bij het eroverheen bewegen met de muis, bij een ander bij het scrollen en weer een ander overzicht toont vier weergaven van dezelfde game in een frame.

Valve test ook een interactief aanbevelingssysteem. Deze dienst biedt suggesties op basis van games die de speler vaak heeft gespeeld. Met sliders kunnen spelers aangeven of ze meer populaire of meer niche games aangeraden krijgen en of de lijst oudere of nieuwere games moet bevatten. Daarnaast is de categorie op basis van tags in te stellen of juist uit te sluiten.

Het laatste experiment betreft een dagelijkse video van zo'n 25 minuten die geautomatiseerd een videoshowcase biedt van lijstjes van games, zoals nieuwe en populaire games. Het format is dat de weergave blokken toont met telkens vier video's van een enkele game, voornamelijk gameplaybeelden. Naast de 'show' is een link naar het spel op Steam.