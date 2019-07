Nederlandse start-up begint verkoop 'thermostaat voor internetverbinding'

De Nederlandse start-up Internetswitch heeft een set apparaten gepresenteerd waarmee gebruikers een filter voor hun internetverbinding kunnen beheren. Bij het modem staat een router die zich verbindt met een switch voor aan de muur om het filter in te stellen.

De Myndr moet zorgen voor meer balans in internetgebruik bij gezinnen, claimt het Zutphense bedrijf. Zo moet het mogelijk worden om afleidingen die sommige online diensten met zich meebrengen uit te zetten, zodat gezinsleden de aandacht kunnen richten op zaken als werk, huiswerk of elkaar. De Myndr bestaat uit een wifi-router en een switch voor aan de muur, die aan elkaar verbonden zijn via nb-iot.

Het filter heeft vijf standen, dat gaat van geen filter naar een filter waar alleen telefonie doorheen mag om geen online afleidingen te hebben. De voorwaarden voor dat filter komen van een server van het bedrijf zelf, dat daardoor beheert wat er toegankelijk is en wat niet. Er is geen account nodig om de dienst te gebruiken. De filters zijn niet zelf in te stellen.

Myndr levert een router met een nieuw ssid waar gebruiker alle apparaten aan moeten verbinden. De start-up raadt aan om het oude netwerk alleen in de lucht te houden als gebruikers apparaten hebben die een constante internetverbinding nodig hebben, zoals ip-camera's en nas-servers. Een wijziging van het wachtwoord kan er dan voor zorgen dat apparaten van gezinsleden zoals smartphones, tablets en laptops niet automatisch meer verbinden met dat netwerk.

De router draait op een Qualcomm QCA9563 en ondersteunt maximaal 802.11ac tot een snelheid van 433MB/s, zo staat op de specsheet. Op 2,4GHz is dat maximaal 300Mbit/s, bij een bedrade ethernetverbinding komt hij tot 600Mbit/s. Hij heeft twee ethernetpoorten en krijgt stroom via een micro-usbaansluiting. De switch voor aan de muur meet 9,8x8,5cm en is 3,14cm dik. Hij werkt op twee aa-batterijen. Myndr begint vrijdag de levering van de set. Klanten betalen 189 euro voor de router en de switch.