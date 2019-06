Verizon ontregelde deel van het internet door verkeerde routering van verkeer

Verizon ontregelde maandagochtend een deel van het wereldwijde internet, doordat het Amerikaanse bedrijf verkeer routeerde naar de netwerken van een internetprovider en metaalbedrijf in de staat Pennsylvania. Deze netwerken konden dit verkeer echter niet aan.

De internetproblemen begonnen volgens Cloudflare bij een internetprovider in de Amerikaanse staat Pennsylvania, DQE Communications. Dit bedrijf gebruikte een bgp optimizer van Noction, waarmee netwerkverkeer dankzij omleidingen kan worden geoptimaliseerd. Deze optimizer speelde de routering door naar een klant van DQE, een metaalbedrijf in dezelfde staat. DQE Communications gaf de routeringsinformatie vervolgens ook automatisch door aan zijn transitprovider Verizon, die de 'optimale route' vervolgens aan het internet aankondigde. Het gevolg was dat Verizon, Allegheny en DQE een grotere hoeveelheid verkeer te verwerken kregen dan ze aankonden.

Cloudflare had door het incident naar eigen zeggen vijftien procent minder wereldwijd internetverkeer dan normaal. Volgens BGPmon.net gingen 20.000 prefixes voor 2400 netwerken via het netwerk van het metaalbedrijf en gingen Facebook en Amazon door de storing offline. Discord had ook last van de storing.

Uiteindelijk werden de routeringsproblemen opgelost omdat Cloudflare contact opnam met DQE Communications. DQE zorgde er daarna voor dat de 'snelle routes' niet meer via het netwerk van het staalbedrijf naar andere netwerkproviders werden gecommuniceerd.

Cloudflare wijst in zijn blogbericht met de beschuldigende vinger naar Verizon en zegt dat er meerdere manieren zijn om zulke routeringsfouten met betrekking tot netwerkverkeer te stoppen. Zo kunnen bgp-sessies een maximum aan prefixes krijgen, waardoor zo'n sessie wordt gestaakt als dat maximum is bereikt. IRR -based filtering had volgens Cloudflare ook kunnen werken, dit werkt op basis van een database waarin prefix-lijsten staan. Volgens Cloudflare maakt Verizon geen gebruik van filtering, terwijl dit juist het routeringsprobleem had kunnen voorkomen.

In het blogbericht schrijft Cloudflare gebruik te maken van een rpki-framework, dat er onder meer voor zorgt dat prefixes die specifieker zijn dan een door Cloudflare aangegeven grootte, niet worden geaccepteerd. Cloudflare roept Verizon dan ook op om gebruik te maken van dit framework, zodat een dergelijke storing niet meer voor hoeft te komen.

Cloudflare nam contact op met Verizon, maar zegt nog geen reactie over het voorval te hebben ontvangen. Tegen The Register zegt Verizon dat er een 'sporadische onderbreking' was, maar dat het bedrijf deze verstoring inmiddels heeft verholpen.