Deel van internet was dinsdag niet bereikbaar door storing bij Cloudflare

Een deel van internet was dinsdagmiddag niet bereikbaar door een storing bij Cloudflare. Benaderde sites gaven een 502 Bad Gateway-melding. Ceo Matthew Prince bevestigde op Twitter dat Cloudflare een netwerkprobleem had. Inmiddels lijken de problemen weer voorbij.

De storing begon halverwege de dinsdagmiddag, Cloudflare meldde op een System Status-pagina 'Network Performance Issues' te hebben.Onder andere Discord was daardoor niet bereikbaar. Om 15:52 uur schreef Cloudflare het euvel te onderzoeken en om 16:15 uur meldde het bedrijf een oplossing te hebben geïmplementeerd en te kijken of het heeft gewerkt. Verdere informatie geeft het bedrijf niet.

De oplossing lijkt te hebben gewerkt. Zo was dinsdagmiddag raspberrypi.org niet bereikbaar, maar op het moment van schrijven is de site weer online. Op Twitter bevestigt Cloudflare-ceo Matthew Prince de problemen te hebben 'verzacht' en dat netwerkverkeer weer werkt. In een update meldt hij dat cpu-pieken de oorzaak waren van de storing bij systemen en back-upsystemen en de resulterende invloed op alle diensten. Volgens hem zijn er geen aanwijzingen dat het om een aanval ging.

De invloed van de storing op internet was zelfs te zien bij de statistieken van internetknooppunt AMS-IX: er was een flinke dip in het verkeer dat het knooppunt verwerkt zichtbaar.