Raspberry Pi 4 krijgt nieuwe firmware om temperatuur te verlagen

De Raspberry Pi Foundation heeft nieuwe firmware uitgebracht om de temperaturen van de Pi 4 te verlagen. Volgens recensies heeft het apparaat last van hoge temperaturen. Een nieuwssite die de firmware test zegt dat de firmware de temperaturen met 3 tot 5 graden Celsius verlaagt.

Nieuwssite CNX-Software zegt de testfirmware van de Foundation te hebben ontvangen, omdat het eerder over onder meer de hitteproblemen van de Pi 4 schreef. Deze nieuwe firmware bevat volgens de Foundation 'thermische optimalisaties' voor de VIA VL805 pci-e usb 3.0-controller aan boord aan de Pi 4. Volgens de nieuwssite activeert de firmware active-state power management, ofwel aspm, wat zou moeten helpen om de temperaturen te verminderen.

CNX-Software heeft de nieuwe firmware getest, in een kantoorruimte met een temperatuur van 28 graden Celsius zou het temperatuurverlies 3 tot 5 graden bedragen. In idle gaat de temperatuur van 65 graden Celsius met de oude firmware, naar 61 graden Celsius met de testsoftware. Ook benchmarks met 7-zip geven een lagere temperatuur aan, van 75 graden naar 70 graden Celsius. Met de nieuwe firmware behaalt de Pi 4 volgens CNX-Software ook hogere scores in benchmarks van 7-zip, wat er op zou kunnen wijzen dat de processor minder last heeft van throttling.

De Raspberry Pi 4 werd vorige week aangekondigd en heeft onder meer een Cortex A72-quadcore, usb 3.0-aansluitingen en 1 tot 4GB RAM. Recensies over de minicomputer van bijvoorbeeld TrustedReviews en ITPro merken echter op dat het apparaat nogal warm wordt. Hierdoor gaat de processor throttlen en gaan de prestaties achteruit. De nieuwe firmware zou het risico op throttling moeten verminderen.

De firmware is te downloaden op het forum van Raspberry Pi, al lijkt de site op moment van schrijven niet bereikbaar te zijn. Onder het artikel van CNX-Software schrijft lezer tkaiser wel dat de firmware-update een negatieve impact heeft op de lees- en schrijfsnelheden van de Pi 4. Mogelijk gaat het hierbij om een bug en is de software dus nog niet stabiel.