Raspberry Pi 4 krijgt via usb-c-aansluiting geen stroom met kabel met e-marker

De onlangs aangekondigde Raspberry Pi 4 blijkt een probleem te hebben met bepaalde usb-c-kabels. Zodra er een kabel met een e-marker wordt gebruikt, krijgt het moederbordje geen stroom. Dat heeft Eben Upton, mede-oprichter van de Raspberry Pi Foundation laten weten.

Eben Upton heeft tegen TechRepublic toegegeven dat niet elke usb-c-kabel met de Raspberry Pi 4 werkt. "Een slimme lader met een kabel met een e-marker zal de Raspberry Pi 4 incorrect identificeren als een audio-adapteraccessoire en weigeren om stroom te leveren. Ik verwacht dat dit opgelost wordt in een toekomstige revisie, maar voor nu moeten gebruikers een workaround toepassen. Het is verrassend dat dit niet in een ons testprogramma naar voren kwam", aldus Upton.

Hij verwijst naar een technische analyse van Tyler Ward, waaruit naar voren komt dat de Raspberry Pi 4 niet de officiële usb-c-specificatie heeft overgenomen, maar een eigen ontwerp heeft toegepast. De Raspberry Pi Foundation heeft een enkele weerstand gebruikt voor zowel de CC1- als de CC2-verbindingspin. De twee pinnen hebben niet elk hun eigen weerstand van 5,1K Ohm gekregen, maar delen er een. Dat levert problemen op met kabels met een e-marker, aangezien deze kabels beide CC-verbindingen gebruiken. Kabels met die voorzien van een e-marker geven de maximale stroomsterkte door en worden bijvoorbeeld gebruikt door laptops.

De enige oplossing voor dit probleem is het achterwege laten van de bewuste kabels met een e-marker. Onder meer de kabels die met smartphones worden meegeleverd kunnen uitkomst bieden, mits de voeding aansluit bij de 5,1V/3A-eisen van het bordje. De officiële lader van de Raspberry Pi Foundation biedt ook uitkomst. Ars Technica heeft bij Raspberry Pi Foundation nagevraagd wanneer er een volgens de officiële specificatie gemaakte laadaansluiting uitkomt. Het bedrijf zegt dat dat 'in de volgende paar maanden' gebeurt.

De Raspberry Pi 4 werd eind vorige maand aangekondigd en heeft onder meer een Cortex A72-quadcore, usb 3.0-aansluitingen, 1 tot 4GB ram en een voeding die dus via usb-c verloopt. Onlangs werd bekend dat het bordje nieuwe firmware krijgt om de temperatuur te verlagen.