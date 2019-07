BMW onthult elektrische Mini Cooper-auto met bereik van 232km

BMW heeft een geheel elektrisch aangedreven Mini onthuld. Deze Mini Cooper SE heeft volgens de fabrikant een bereik 232km op basis van de wltp-norm. Dat bereik is mogelijk doordat de auto een 32,6kWh-accu aan boord heeft.

Volgens BMW is deze auto de eerste Mini en de eerste kleine auto in het premiumsegment die geheel elektrisch wordt aangedreven. De auto wordt gebouwd op het platform van de BMW i3. De elektrische motor heeft een vermogen van 184pk en levert 270Nm koppel, waarmee de voorwielaangedreven auto in 7,3 seconden de sprint van 0 tot 100km/u moet afleggen. De topsnelheid is begrensd op 150km/u en de 32,6kWh-accu zit verwerkt in de vloer, zodat er geen vermindering van laadruimte is.

Snelladen via gelijkstroom behoort tot de mogelijkheden; met maximaal 50kW kan de accu in 35 minuten weer tot 80 procent worden geladen. Anders kan er ook via een normaal stopcontact en een Wallbox worden geladen; dat gaat met 11,2kW, waardoor de accu in 2,5 uur weer een capaciteit van 80 procent moet hebben.

De fabrikant meldt dat de auto in 2020 op de markt zal komen. In Nederland krijgt de auto een prijskaartje dat begint vanaf 34.900 euro en in België is dat 33.100 euro. Er komen vier uitrustingsniveaus, dus een beter uitgeruste versie zal nog een stukje duurder worden.

BMW zegt dat de elektrische Mini wat het gebruik betreft de zuinigste in het segment is, met 15,5kWh per 100km op grond van de wltp-norm. Gelet op de genoemde vanafprijzen zal de Mini min of meer moeten concurreren met bijvoorbeeld de Opel Corsa-e en de Peugeot e-208. Die hebben beiden een 50kWh-accu, een groter bereik van rond de 330km en zijn iets goedkoper.