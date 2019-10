BMW komt met elektrische versie van 1 Serie-auto

De Duitse autofabrikant BMW is van plan een geheel elektrisch aangedreven versie van de bestaande 1 Serie uit te brengen. Dit elektrische model zou ergens in 2021 beschikbaar kunnen komen.

Robert Irlinger, het hoofd van BMW's iDivision-afdeling, heeft tegen de Britse autowebsite Auto Express gezegd dat een elektrische versie van 1 Serie wordt gepland. Volgens de website kan dit model er al in 2021 zijn, al is niet duidelijk of die planning ook echt gehaald gaat worden. De elektrische versie zal er grotendeels hetzelfde uitzien als de huidige, met verbrandingsmotoren uitgeruste 1 Serie-hatchback. Nadere details over deze elektrische 1 Serie ontbreken nog.

Volgens Irlinger maken BMW's flexibele vehicle archictectures het mogelijk om meer betaalbare en kleinere elektrische voertuigen te ontwikkelen, waardoor de komst van een elektrische 1 Serie nu mogelijk is. Volgens hem zal er elektrificatie plaatsvinden voor het hele portfolio van BMW en kunnen klanten alles krijgen wat ze willen, zoals een plug-in hybride X3 of een volledig elektrische 4 Serie. Irlinger noemt dit een 'grote stap in de strategie' van BMW.

BMW ontvouwde eerder dit jaar plannen om in 2023 een assortiment van 25 elektrische en hybride auto's te hebben. Deze planning is volgens het bedrijf mogelijk door het gebruik van modulaire platforms, waardoor verschillende elektrische en hybride modellen vrij eenvoudig te maken zijn.

De Duitse fabrikant bracht in 2013 de geheel elektrische en volledig nieuwe i3 uit, maar daarna heeft BMW zich met name op plug-in hybride's gericht, waaronder de i8-sportauto. Volgend jaar brengt BMW een elektrische Mini Cooper met een bereik van 232km uit en dan moet ook een volledig elektrische iX3-suv verschijnen. Vervolgens komen in 2021 de elektrische i4-sedan en een elektrische crossover: de iNext.