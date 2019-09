BMW komt waarschijnlijk in 2022 met een X5-suv die op waterstof rijdt

BMW toont op de Internationale Automobil-Ausstellung in Frankfurt een X5-variant die het bedrijf in 2022 in kleine aantallen op de markt wil brengen. Deze variant zal geheel op waterstof rijden, waarvoor de Duitse fabrikant al een aantal jaren met Toyota samenwerkt.

De in Frankfurt gepresenteerde i Hydrogen Next is in feite een bestaand X5-model van de laatste generatie dat door BMW met brandstofceltechnologie wordt uitgerust. De fabrikant geeft verder nog weinig details over de auto, maar in ieder geval is duidelijk dat BMW het streven heeft om in 2022 een beperkt aantal van deze waterstof-suv's uit te brengen. Het bedrijf spreekt over een 'volgende generatie brandstofcelrijsystemen'.

Met de i Hydrogen Next toont BMW alvast een glimp van de auto's die in 2022 moeten verschijnen, al is die timing nog onzeker. De fabrikant zegt dat het aanbieden van brandstofcelvoertuigen aan consumenten op zijn vroegst pas in 2025 aan de orde is, maar die timing hangt ook nog af van 'marktvereisten en algehele condities'.

Daarbij zal het ongetwijfeld gaan om onder meer het aanbod van waterstoftankstations, aangezien er daar nu nog relatief weinig van zijn. BMW zegt dat de waterstofleveringsinfrastructuur zich in veel landen ook pas in een vroege ontwikkelingsfase bevindt. Volgens BMW hangt het besluit om waterstofauto's uit te brengen niet alleen af van de ontwikkelingen in China; dit land heeft subsidies in het leven geroepen om tegen 2030 zo'n miljoen waterstofauto's in het land te laten rondrijden. De Duitse fabrikant zegt tegen Autocar dat het besluit ook afhangt van wat er op dit vlak op andere belangrijke markten gebeurt, zoals die in Europa en de VS.

Bij de getoonde auto zijn ten opzichte van een reguliere X5 slechts wat kleine modificaties zichtbaar, zoals blauwe panelen aan de achterkant om de plaatsen af te dekken waar normaal gesproken de uitlaten van de benzinevarianten zitten. Verder zijn er nog wat blauwe kleuraccenten op de carrosserie en de velgen aangebracht.

BMW werkt al langer aan technologie voor rijden op waterstof. Sinds 2013 werkt het bedrijf samen met Toyota aan technologie voor waterstofauto's. Zo werken de bedrijven sinds 2015 al aan prototypes van 5-Series Gran Turismo-auto's die met brandstofcellen van Toyota zijn uitgerust. Ook maakte BMW al een waterstofprototype van de i8, een hybride sportwagen van BMW.