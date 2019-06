BMW heeft over vier jaar assortiment van 25 elektrische en hybride auto's

BMW zegt in 2023 een aanbod van 25 elektrische en hybride modellen in zijn assortiment te hebben. Dat is twee jaar eerder dan eerder werd gezegd. Meer dan de helft van de modellen zal volledig elektrisch zijn.

Volgens BMW zijn de plannen om elektrische en hybride auto's uit te brengen in versnelling gebracht en wordt het doel van 25 modellen daarom twee jaar eerder gehaald. Die tijdwinst komt volgens BMW door het gebruik van modulaire platforms, waardoor verschillende elektrische en hybride modellen vrij eenvoudig te maken zijn. BMW verwacht dat tot 2025 de verkoop van elektrische auto's jaarlijks met 30 procent toeneemt.

Aan het eind van dit jaar mikt BMW erop om meer dan een half miljoen elektrische of hybride auto's op de weg te hebben en binnen twee jaar moeten er vijf volledig elektrische modellen te koop zijn. BMW verkoopt al de elektrische i3 en dit jaar gaat er een volledig elektrische Mini in productie. In 2020 volgt er een BMW iX3 en een jaar later komen de BMW iNEXT en i4 uit. Van de huidige BMW i3 zijn er nu ruim 150.000 gemaakt, zegt de fabrikant.

Vanaf 2020 gaat BMW al zijn plug-in hybrides voorzien van zijn eDrive Zones-standaard. Dat is een techniek waarmee auto's kunnen herkennen of ze in een 'groene zone' rijden. Dat zijn gebieden in steden waar alleen zonder uitstoot van schadelijke stoffen gereden mag worden. De hybride BMW's met de techniek schakelen dan zelf over naar de elektrische motor als ze in zo'n zone terechtkomen. BMW zegt de eerste tests met de eDrive Zones-functie te doen in Rotterdam in samenwerking met de stad en de Erasmus Universiteit.

BMW deed de aankondigingen op een eigen evenement waar het ook een nieuwe conceptauto toonde. Het gaat om de BMW Vision M Next, een hybride sportauto. De Vision M Next heeft elektrische aandrijving op alle vier de wielen en er kan gewisseld worden naar een viercilinder benzinemotor met turbo die de achterwielen aandrijft. De brandstofmotor heeft 600pk en de auto heeft een topsnelheid van 300km/u. De conceptauto heeft een bereik van 100km bij gebruik van de elektromotoren. Er zijn geen plannen om de auto in deze vorm uit te brengen, maar mogelijk komt er een productiemodel waarin kenmerken van het concept in terugkomen.