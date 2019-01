'BMW en Daimler gaan samenwerken bij ontwikkeling van zelfrijdende auto's'

De twee Duitse autofabrikanten BMW en Daimler voeren gesprekken over het aangaan van een intensieve samenwerking, onder meer op het gebied van technologie voor zelfrijdende auto's. Dat stelt althans een Duitse krant op basis van bronnen.

De Duitse krant Handelsblatt stelt op basis van bronnen bij beide bedrijven dat er gesprekken tussen beide bedrijven gaande zijn, waarbij het hart van de gesprekken draait om het komen tot een nauwere samenwerking bij autonoom rijdende auto's.

Verder zou er gesproken worden over een gezamenlijke aanpak bij het verkrijgen van accucellen voor elektrische en hybride auto's. Die accu's zouden in ieder geval van het Chinese bedrijf CATL moeten komen. Dit bedrijf is al bezig met de bouw van een fabriek in de Duitse deelstaat Thüringen, om zodoende te voldoen aan een grote bestelling van BMW.

De gesprekken zouden ook gaan over een nauwere samenwerking bij het uitbrengen van hedendaagse kleinere automodellen, waarbij het bijvoorbeeld kan dat de BMW 1-serie en de Mercedes A-Klasse uiteindelijk worden gebaseerd op een gemeenschappelijk platform.

Het doel van de gehele samenwerking zou zijn om te komen tot miljardenbesparingen en een gezamenlijke industriële standaard voor zelfrijdende auto's. Daimler, het bedrijf achter de voertuigen van Mercedes-Benz, en BMW ontkennen niet dat er gesprekken gaande zijn, al willen de twee fabrikanten niets kwijt over de inhoud van de gesprekken.