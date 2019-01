Toyota en Paccar ontwikkelen waterstofvrachtwagens voor havens in Los Angeles

De Japanse autofabrikant Toyota en de Amerikaanse vrachtwagenbouwer Paccar laten weten dat ze de handen ineen hebben geslagen voor de ontwikkeling van trucks die op waterstof rijden. Het gaat om een beperkt aantal vrachtwagens die bedoeld zijn voor de havens bij Los Angeles.

Brian Lindgren, een directeur van Paccar-onderdeel Kenworth, zegt dat het leveren van energie in de vorm van waterstof logischer is dan alleen via accu's als het gaat om zware vrachtwagens met een gewichtslimiet van meer dan 14.969kg, schrijft CNBC. Lindgren stelt dat de vrachtwagens die op waterstof rijden sneller kunnen worden bijgetankt en een groter bereik hebben. Volgens de directeur houden chauffeurs van waterstofvrachtwagens, omdat ze 'pittig en stil' zijn.

Onlangs hebben Toyota en Paccar al een aantal prototypes van de waterstofvrachtwagens onthuld. Het gaat volgens Teslarati om Kenworth T680-vrachtwagens die aangepast zijn voor waterstofaandrijving. Toyota en Paccar hebben nog geen officiële specificaties van de trucks vrijgegeven, maar in normale omstandigheden zou een bereik van 482km mogelijk moeten zijn. Lindgren liet wel weten dat het verbruik vergelijkbaar met dat van dieselvrachtwagens, te weten 2,1 tot 3km per liter.

Tesla komt op termijn met volledig elektrisch aangedreven Semi-vrachtwagens, inclusief versies die ook 482km moeten halen. Er moeten ook versies komen met een bereik van 750 tot 800km. Elon Musk gelooft niet in waterstof en heeft brandstofcellen die gebruikmaken van waterstof vaker omschreven als fool cells.

Het is de bedoeling dat de vrachtwagens van Paccar en Toyota in ieder geval worden ingezet bij het vervoeren van ladingen van en naar de havens van Los Angeles en Long Beach. Daar rijden nu zo'n 16.000 reguliere vrachtwagens af en aan. Daar willen de lokale autoriteiten, mede door de luchtvervuiling in de regio, uiterlijk in 2035 van af.