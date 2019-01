Gerucht: Mercedes-Benz wil in september elektrische suv aankondigen

Automaker Mercedes-Benz zou in september een elektrische variant van zijn aankomende suv willen aankondigen. De suv heeft twee elektromotors, waarvan een de voorste wielen aandrijft en de andere de achterste wielen.

Het volledige elektrische model komt samen uit met traditionelere modellen met diesel, benzine en een hybride variant. De elektrische compacte suv heeft volgens bronnen van Autocar een bereik van rond vijfhonderd kilometer en een accu van minstens 60kWh. Andere details zijn niet bekend.

Mercedes-Benz zou de lijn van suv's in september willen presenteren op de Internationale Automobilausstellung in Frankfurt, die plaatsvindt in de week van 12 september. De verkopen van de andere versies zou volgend jaar van start gaan, de elektrische versie moet in het jaar erna uitkomen.

De Duitse automaker presenteerde al eerder de EQA en EQC, waardoor het voor de hand ligt dat de komende suv de naam EQB zou dragen. De autofabrikant heeft niet gereageerd op het gerucht.