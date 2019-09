Panasonic brengt stevige modulaire 14"-laptop uit

Panasonic introduceert de Toughbook 55, een stevige 14"-laptop met een behuizing die verschillende verwisselbare modules bevat. Op die manier is de gpu te vervangen, kan een extra accu of ssd worden toegevoegd en zijn de aansluitingen aan te passen.

De Toughbook 55 heeft rechts een universal bay. Dat is een verwisselbare module waar een dvd-speler, blu-rayspeler, ssd, AMD Radeon Pro WX-gpu of smartcard in kan zitten. Aan de linkerkant van de behuizing is plek voor een module met een extra accu of extra ssd. Op deze module kan ook een vingerafdrukscanner zitten. Aan de achterkant van de behuizing zit een module waarmee de aansluitingen zijn te verwisselen. Er zijn drie opties, en die bieden allemaal een vga-poort en seriële aansluiting; de derde aansluiting is, afhankelijk van de gekozen module, een usb 3.1-poort, ethernetaansluiting of verstevigde Fischer-usb-aansluiting.

Volgens Panasonic is de Toughbook 55 een 'semi-rugged' laptop. De behuizing is 3,3cm dik, kan een val van een hoogte van 91cm doorstaan en is spatwaterdicht. Aan de bovenkant zit een handvat en het geheel weegt zo'n 2,1kg. Er komen varianten met full-hd-schermen met een maximale helderheid van 1000cd/m². De goedkoopste variant heeft een hd-resolutie van 1366x768 pixels en een niet nader genoemde helderheid. Panasonic bouwt vier microfoons in en de webcam is voorzien van een afdekschuifje.

Panasonic rust de Toughbook 55 uit met een Core i5-8365U vPro-processor, 8GB ram en een 256GB-ssd. Het geheugen is uit te breiden tot maximaal 64GB. Alle uitvoeringen hebben een lte-modem en een chip voor satellietnavigatie via gps, Glonass, Beidou en Galileo. Panasonic brengt de modulaire laptop deze maand uit. Het goedkoopste model kost 1988 euro.