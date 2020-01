MNT Research heeft ontwerp van makkelijk te repareren modulaire laptop gereed

MNT Research heeft het ontwerp van zijn MNT Reform-laptop gereed. Dit is een modulair systeem dat gebruikers eenvoudig moeten kunnen repareren, upgraden en aanpassen. De makers willen de productie via crowdfunding bekostigen.

MNT Research toont versie 2 van zijn MNT Reform met revisie 2 van het moederbord op zijn website. De laptop is opgebouwd rond een Nitrogen8M-system-on-module van Boundary Devices, met een NXP i.MX8M-soc en 4GB lpddr4. De makers hebben voor deze system-on-module gekozen omdat het complete schema van die module openbaar beschikbaar is.

De laptop heeft een 1080p-scherm met ips-paneel en een diagonaal van 12,5 inch. Het scherm ontvangt beeld via de mipi dsi-output van de soc, waarbij een Texas Instruments SN65DSI86-chip het signaal converteert naar embedded displayport. De drivers zijn opensource. Omdat de NXP-chip slechts twee usb 3.0-controllers ondersteunt en het toetsenbord en de trackball intern via usb aangesloten zijn, is een usb-hub noodzakelijk om de drie usb-poorten te bieden. Ook zijn gigabitethernet, hdmi en een sd-kaartsleuf aanwezig.

Opvallend is de aanwezigheid van een klein secundiar oledscherm met resolutie van 128x32 pixels. Deze kan informatie van de systemcontroller tonen, buiten de soc om, zoals de accustatus. In de toekomst kan dit als notificatiescherm en/of wachtwoordmanager dienen, suggereert MNT Research. Energie krijgt de laptop van acht 18650 LiFePO4-accucellen.

Het Duitse MNT Research richt zich op hackers en makers die makkelijk onderdelen willen kunnen repareren, aanpassen en upgraden, onder andere met 3d-geprinte onderdelen. Ook is de laptop volgens het team op privacy gericht. Zo ontbreken de camera en een microfoon en heeft de processor geen management engine.

Niet bekend is wat het systeem moet gaan kosten. In februari start MNT Research een crowdfundingactie voor het project.