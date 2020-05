MNT gaat opensource zelfbouwlaptop eind dit jaar leveren voor 999 dollar

Het Duitse MNT Research heeft zijn crowdfundingdoel voor het maken van een opensource doe-het-zelf-laptop behaald. Voor 999 dollar kunnen kopers eind dit jaar een bouwpakket voor de modulaire Reform-laptop krijgen.

In een week tijd heeft MNT zijn doel om 115.000 dollar binnen te halen via Crowdsupply behaald. Daarmee kan het Duitse bedrijf de productie van de Reform beginnen. De Reform is een modulaire laptop die bedoeld is om te kunnen ontmantelen zodat gebruikers deze kunnen repareren, aanpassen en onderzoeken.

Dankzij opensourcetools als LibreOffice, Firefox, Inkscape, Scribus en GIMP is de laptop voor kantoortaken te gebruiken volgens de makers, maar ook voor softwareontwikkeling en toepassingen in industriële omgevingen. Dankzij de afwezigheid van ingebouwde 'surveillance-onderdelen' als een camera en microfoon moet de laptop de gebruiker meer privacy bieden dan conventionele laptops en ook noemt MNT de afwezigheid van de Intel Management Engine, een onderdeel voor beheer op afstand dat door critici als een beveiligingsrisico wordt gezien.

Het bedrijf neemt pre-orders aan en verwacht vanaf december te kunnen leveren. Voor 999 dollar krijgen kopers een bouwpakket, waarbij solderen niet nodig is. MNT levert ook kant-en-klare systemen. Voor 1300 dollar is dat een Reform met nvme-ssd van 256GB en voor 1500 dollar een laptop met 1TB-ssd en wifi-kaart. Voor 550 dollar is ook alleen het Reform-moederbord te krijgen.

De basis van de laptop is een Nitrogen8M-system-on-module van Boundary Devices, met een NXP i.MX8M-soc en 4GB lpddr4. De reform heeft verder een 1080p-scherm met ips-paneel en een diagonaal van 12,5 inch. Er zijn drie externe usb 3.0-poorten en twee interne 2.0-varianten aanwezig. Ook zijn gigabitethernet, hdmi en een sd-kaartsleuf aanwezig. Daarnaast is er een secundair oledscherm met resolutie van 128x32 pixels voor weergave van bijvoorbeeld de accustatus.De accu is opgebouwd uit acht LiFePO4-cellen van 1800mAh.