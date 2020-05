Chrome gaat advertenties die veel netwerkdata en cpu-tijd claimen verwijderen

Google experimenteert met limieten wat betreft het cpu-gebruik of de bandbreedte die advertenties mogen claimen. Als advertenties de limieten overschrijden, gaat de Chrome-browser ze verwijderen.

Google gaat naar eigen zeggen over tot heavy ad intervention om gebruikers te beschermen tegen het snel leegraken van accu's en databundels. De browserfunctie zet limieten op de hoeveelheid resources die advertenties kunnen claimen als de gebruiker nog geen interactie met de banner heeft gehad. Als een advertentie in dat geval die limiet bereikt, toont Chrome een errorpagina in het frame van de advertentie, met de melding dat de reclame verwijderd of unloaded is.

Een van de limieten is dat advertenties niet meer dan 4MB netwerkdata mogen gebruiken. Een ander is dat de banners in een halve minuut tijd niet meer dan 15 seconden de main thread van de cpu mogen innemen en ook mogen ze in totaal maximaal 60 seconden cpu-tijd claimen.

Volgens Google overschrijdt momenteel slechts 0,3 procent van de advertenties deze limieten, maar zorgt deze kleine hoeveelheid voor 27 procent van alle netwerkdata van ads en 28 procent van alle cpu-tijd die advertenties claimen.

De bedoeling is dat de functie eind augustus actief worden in de stabiele versie van Chrome. Tot die tijd blijft Google experimenteren met de functie en met de aankondiging geeft het bedrijf adverteerders vast de tijd zich hier op voor te bereiden.