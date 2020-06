Chrome 85 bevat optie om alles in url-balk te verbergen op domein na

Versie 85 van Google Chrome, momenteel beschikbaar in de Dev- en Canary-kanalen, kan alle inhoud van de url-balk verbergen op de domeinnaam en tld na. Volgens de ontwikkelaars is het dan makkelijker om de legitimiteit van een site te bepalen, maar er is ook kritiek op.

Met die ontdekking kwam onder andere Android Police naar buiten. De functionaliteit zit in versie 85 van Chrome, maar staat standaard niet aan. De drie flags in kwestie zijn te vinden in chrome://flags. Het gaat om Omnibox UI Hide Steady-State URL Path, Query, and Ref, samen met de verwante flags Reveal On Hover en Hide On Interaction. De instelling verandert een url als 'tweakers.net/nieuws/' in alleen maar 'tweakers.net'.

Google zet zich al langer in als het gaat om sleutelen aan de inhoud van de url-balk in Chrome. In 2018 bijvoorbeeld begon het met het verbergen van subdomeinen als 'm.' en 'www.', hoewel het sinds Chrome 83 gebruikers weer de optie geeft deze terug te halen met de flag Context menu show full URLs.

De release van Chrome 85 staat gepland voor 25 augustus. Hoewel het verbergen dus niet standaard gebeurt, is het mogelijk dat dit een opmaat is naar dat wel by default doen.