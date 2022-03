Google gaat weer volledige url's tonen in Chrome-browser

Google stopt met 'versimpelde' url's in de adresbalken van zijn Chrome- en Chromium-browsers. Dat laat het bedrijf weten in de Chromium-bugtracker. Volgens het bedrijf heeft dat experiment niet geleid tot aantoonbaar betere beveiliging.

Google begon in juni 2020 met een experiment voor versimpelde url's. De adresbalk in de Chrome-browser zou daarmee alleen nog maar de basisdomeinnaam tonen. Alles dat na een tld als '.com' of '.nl' komt, werd niet getoond in de adresbalk. Een url als https://tweakers.net/nieuws/182982/google-gaat-weer-volledige-urls-tonen-in-chrome-browser.html zou daarmee in de url-balk van Chrome getoond worden als tweakers.net .

Het bedrijf hoopte hiermee het browsen veiliger te maken. Met alleen een hoofddomein in de adresbalk zou het gemakkelijker zijn om bijvoorbeeld phishingwebsites op te merken, maar volgens Google bleek dit niet het geval. "Dit experiment leidde niet tot aantoonbaar betere beveiliging, dus we gaan het niet uitbrengen", schrijft een Google-medewerker in de Chromium-bugtracker. Daarmee worden 'simplified domains' uit de codebase van Chrome verwijderd.

De wijziging heeft volgens Ghacks geen effect op het verwijderen van enkele voorvoegsels, zoals 'https://' of 'www'. Dergelijke zaken zullen verborgen blijven in de url-balk van Chrome.