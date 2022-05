Google test weglaten https-slotje in adresbalk van Chrome

Google test het weglaten van het slotje bij de URL-balk van Chrome, dat aangeeft dat een verbinding via https verloopt. In plaats daarvan gebruikt het bedrijf een pijl die als erop wordt geklikt, informatie over de verbinding geeft. Volgens Google werkt het slotje verwarrend.

Google verwijst naar de uitkomst van eigen onderzoek als reden voor de test. Daaruit zou blijken dat slechts 11 procent het slot-icoontje correct associeert met de aanwezigheid van een https-verbinding. Gebruikers zouden veelvuldig de incorrecte conclusie trekken dat de site zelf betrouwbaar is.

Daarnaast is Google het gebruik van het slotje aan het heroverwegen, omdat we volgens het bedrijf naar een https first-toekomst gaan. Zo krijgt Chrome 94 een https first-modus, waarbij de browser alle verbindingen via https probeert te laten verlopen en paginagrote waarschuwingen toont als dat mislukt. Firefox heeft zo'n modus al sinds versie 83.

Chrome 93 krijgt als test geen slotje bij https-verbindingen, maar een pijl waarmee een gebruiker meer informatie over de verbinding kan opvragen. Google hoopt dat deze informatie zo beter vindbaar is. Als er geen https-verbinding is, toont Chrome nog steeds een waarschuwing.