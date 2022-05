Google brengt Chrome 90 uit en maakt https standaard

Google heeft versie 90 van de Chrome-browser uitgerold. Vanaf deze versie zal Chrome standaard een https-verbinding tot stand proberen te brengen bij elke website. Google voegt bovendien een encoder toe voor de av1-codec en heeft met deze update 37 kwetsbaarheden verholpen.

Het ontwikkelteam achter de browser heeft ervoor gekozen om vanaf versie 90 https als standaard te gebruiken in plaats van het oude http-protocol. Iedere gebruiker kan nog steeds handmatig het http-protocol activeren door een webadres met http in te typen. Het team zou bovendien 37 kwetsbaarheden hebben opgelost waarvan het zes kwetsbaarheden als hoog risico had aangeduid.

Versie 90 van Chrome introduceert ook een av1-encoder. Deze encoder maakt het mogelijk voor Chrome om uitgaande videostreams te coderen met de av1-codec. Eén van de toepassingen waar Google op mikt is videobellen en screensharing. Beide toepassingen zullen via Chrome gebruik kunnen maken van de av1-codec en vervolgens efficiënter draaien. Sinds eind 2017 bevat Chrome al een decoder die het afspelen van av1-content mogelijk maakte. Deze werd in Chrome 70 standaard ingeschakeld.

De av1-codec werd vanaf 2015 ontwikkeld door de Alliance for Open Media, een non-profit consortium bestaande uit Google, Microsoft, Netflix, Mozilla, Cisco, Intel en Amazon dat alternatieven moest ontwikkelen voor de standaardcodecs zoals mpeg4-codering waarvoor dikwijls royalty's moeten worden betaald. Dat is bij de av1-codec niet het geval.

Netflix is vorig jaar begonnen met de implementatie van de av1-codec in haar dienst. Volgens de Amerikaanse streamingdienst Netflix is av1 twintig procent efficiënter in vergelijking met de vp9-codec. Google stelt dat de codec meer dan dertig procent efficiënter is in vergelijking met vp9.

De update zal volgens Google in de loop van de komende dagen beschikbaar zijn voor Chrome op Windows, Mac, Linux en Android. De update voor iOS-apparaten volgt later.