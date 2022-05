Europese techbedrijven waarschuwen Europese Commissie voor afbouw encryptie

Enkele Europese techbedrijven waarschuwen de Europese Commissie in een open brief voor de gevaren van de afbouw van encryptie bij digitale communicatie. "Massasurveillance zal terrorisme of kindermisbruik niet aan banden leggen", stellen de auteurs van de open brief.

Europese techbedrijven Tutanota, Boxcryptor, Cryptomator, Mailbox.org, mail.de, Mailfence, Praxonomy en Tresorit gaan niet akkoord met plannen van de Europese Commissie die toegang wil krijgen tot versleutelde data op het internet. De Commissie wil met deze ingreep autoriteiten in staat stellen om criminele en illegale activiteiten tijdig op te sporen. Eind vorig jaar keurde de Europese Commissie over dit onderwerp nog een resolutie goed.

"Onder het mom van de strijd tegen kindermisbruik en terrorisme wil de Europese Unie de privacy van onze digitale gesprekken schenden", schrijven de auteurs van de brief. "Om boodschappen met een illegale inhoud te kunnen onderscheppen wil Europa alle private chatberichten in de toekomst gaan screenen. Dat zou onze Europese idealen en de basisbeginselen van het democratische Europa ondermijnen."

De schrijvers achter de brief stellen bovendien dat de plannen van de Europese Commissie de criminaliteit niet zal doen dalen. Ze argumenteren dat criminelen gebruik zullen maken van private chatdiensten die nog steeds versleuteld zullen zijn. “Het is enkel de meerderheid van de bevolking die getroffen zal worden door de vooropgestelde plannen”, aldus de auteurs. Ze wijzen ook op het risico dat berichten die verstuurd werden in een privésfeer, zomaar door medewerkers van een controleorgaan bekeken kunnen worden en potentieel gebruikt kunnen worden om iemand te chanteren.

Volgens de bedrijven bezorgt Europa met deze plannen ook een deuk in het imago van haar ondernemingen die dankzij de AVG-wet, en de daaraan gekoppelde verplichtingen, een unieke positie innemen in de markt. "Als de Europese Unie gaat morrelen aan de bescherming die end-to-end versleuteling biedt, zal dat leiden tot een deuk in het imago van talloze Europese ondernemingen die dankzij de AVG-wetgeving een unique selling point hadden in de mondiale context.” Het kwaliteitslabel ‘Made in Europe’ zal volgens de auteurs dan minder doorslaggevend zijn voor wereldwijde klanten die op zoek zijn naar privacyvriendelijke ondernemingen.