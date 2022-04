Chrome krijgt modus voor https-only

De Google Chrome-browser krijgt binnenkort een Https-Only Mode. In deze modus worden alle URL's geüpgraded naar https-links, tenzij er geen https-versie is. Dan krijgt de gebruiker een waarschuwingspagina te zien met de vraag of hij of zij alsnog wil doorklikken.

De modus wordt in Chrome in te schakelen via chrome://flags . Deze instelling is automatisch uitgeschakeld. Volgens 9to5Google zorgt de instelling indien ingeschakeld ervoor dat alle bezochte sites automatisch worden geüpgraded naar https. Chrome doet dit nu al wanneer de gebruiker niet in de URL schrijft of het om een http- of https-URL gaat. De https-only-modus lijkt dan ook vooral handig te zijn voor wanneer gebruikers op een link klikken, of wanneer gebruikers handmatig http:// voor een URL schrijven.

Mocht de site geen https-versie hebben, omdat het bijvoorbeeld om een oude site gaat of omdat dit bewust gedeactiveerd is, dan krijgt de gebruiker bij het navigeren naar de website eerst een waarschuwing te zien. Vermoedelijk komt er in deze waarschuwing te staan dat de site geen https ondersteunt.

De gebruiker krijgt dan de keuze om verder te navigeren of om naar een andere site te gaan. Chrome zal de keuze van de gebruiker opslaan en de volgende keer geen waarschuwingspagina tonen. Wanneer de https-only-modus verschijnt, is niet bekend. Onder meer Firefox heeft sinds versie 83 een vergelijkbare functie.