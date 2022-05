Optioneel 'view source'-verbod Chromium werkt na verhelpen 3 jaar oude bug

Een bug in Google Chrome waardoor de broncode van een webpagina ingezien kon worden ondanks dat de administrator dat verbiedt, is na meer dan drie jaar verholpen. De bug maakte het mogelijk om bijvoorbeeld de antwoorden van toetsen in Google Forms te achterhalen.

De bug werd volgens uitzoekwerk van The Register al in 2018 gemeld door een onderwijspartner van Google. In managed installaties van Chrome kan de administrator allerlei onderdelen van de Chrome-browser afschermen van de gebruiker. In de melding wordt geschreven dat 'view-source' als url-blacklist-regel niet werkt, waardoor men de broncode van een webpagina kan bekijken zonder toestemming van de administrator van de browser.

De bug is uiteindelijk niet opgepakt door Chromium-hoofdontwikkelaar Google, maar door Microsoft. In een toelichting meldt de ontwikkelaar in kwestie, een voormalig Google Chrome-ontwikkelaar, dat het beleid alsnog 'triviaal te omzeilen is', maar dat hij nu in ieder geval wel moet werken.

De ontwikkelaar pakte de bug op 3 november op en op 9 november stelde de originele melder van de bug, die het topic in 2018 opende, dat het beleid goed functioneert in de nieuwste Canary-build van Chrome, versie 98.0.4696.0. Dat toont hij ook aan met een video. Chromium is de basis voor vele browsers, waardoor de bugfix kan doorwerken in meerdere apps.