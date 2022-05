Google verwijdert ftp definitief uit Chrome

Google heeft ftp definitief uit Chrome verwijderd. In de laatste stable build voor de browser is het File Transfer Protocol niet meer te gebruiken. Google werkt daar al meer dan een jaar aan, en ook andere browsers hebben dat gedaan of zijn daarmee bezig.

Ondersteuning voor ftp is verwijderd uit Chrome 95, die inmiddels is uitgebracht als stable release. Met de verwijdering kunnen gebruikers geen directories meer openen via een ftp-link of daar bestanden vanaf downloaden.

Google zegt dat het twee redenen heeft om ftp uit de browser te verwijderen. Aan de ene kant wordt de feature te weinig gebruikt om actief onderhouden nog interessant te maken. Ook zegt het bedrijf dat er betere ftp-clients beschikbaar zijn om te downloaden. Door het protocol niet meer te ondersteunen is het ook niet meer veilig, en bovendien is er met ftps al een veilig alternatief dat wel versleuteld is.

Google werkt al langer aan het uitfaseren van ftp. De discussie daarover begon al in 2014. In 2019 verdween ftp-ondersteuning uit Chromium, en sindsdien heeft Google de functionaliteit stapsgewijs weggehaald. In eerdere versies van Chrome werd de flag weggehaald die ftp-instellingen kon regelen en later werden gebruikers doorgestuurd naar een externe ftp-client. Andere browsers zoals Firefox hebben ftp inmiddels verwijderd of zitten in dat proces.