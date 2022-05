Mozilla verwijdert ftp-functie uit Firefox 90

Mozilla verwijdert de ftp-functie definitief uit Firefox 90, die in juni moet uitkomen. Dat laat de ontwikkelaar weten op zijn website. Mozilla kondigde eerder al aan dat deze functie uit Firefox zou verdwijnen, maar meldde niet eerder wanneer dit precies zou gebeuren.

Mozilla laat in een blogpost weten dat de functie vanaf Firefox 88 standaard wordt uitgeschakeld, hoewel gebruikers de functie vervolgens nog kunnen inschakelen via de about:config-pagina, met de network.ftp.enabled -optie. In Firefox 90 wordt de functie definitief verwijderd. De bijbehorende flag wordt in die versie read-only, waardoor gebruikers de functie niet langer handmatig kunnen inschakelen.

Mozilla laat weten dat ftp is toegevoegd aan de lijst met protocol_handlers. Daardoor krijgen gebruikers de optie om ftp:// -links te openen in een externe applicatie, wanneer deze in de browser worden ingevoerd. De browser zelf biedt dus geen toegang meer tot dergelijke ftp-sites.

Het verwijderen van ftp uit Firefox komt niet als een verrassing. Mozilla meldde vorig jaar al dat de functie in 2021 uit de webbrowser gehaald zou worden. De functie zou standaard worden uitgeschakeld in Firefox 77, maar Mozilla stelde dit later uit. Ftp is sinds versie 88 standaard uitgeschakeld in de Chrome-browser van Google en wordt in Chrome 91 uit de codebase verwijderd.