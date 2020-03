Mozilla schakelt ftp-ondersteuning standaard uit in Firefox 77

Mozilla gaat in versie 77 van Firefox, die in juni uit moet komen, de ftp-functionaliteit van de browser standaard uitschakelen. Begin 2021 moet ftp-ondersteuning er volledig uit zijn. Volgens Mozilla is ftp niet veilig en wordt het niet vaak genoeg gebruikt om te onderhouden.

Ftp zal volgens Mozilla nog wel standaard ingeschakeld zijn in de extended support release van Firefox 78, maar dat is ook het laatste wat Mozilla voor ftp doet. Daarna zal Firefox naar het besturingssysteem refereren voor het afhandelen van url's die beginnen met ftp://. Sinds versie 60 uit 2018 heeft Firefox al een flag in about:config voor het in- of uitschakelen van ftp-ondersteuning.

Google loopt ietwat voor op Mozilla op dit vlak. Vorig jaar werd al bekendgemaakt dat het einde in zicht is voor ftp-ondersteuning in Chrome. Daar wordt de functie met ingang van versie 78 afgebouwd. De stable branch van Chrome zit nu op versie 80. In versie 82 zal ftp er volledig uit zijn. Chrome-updates staan nu echter op pauze wegens het coronavirus, dus deze zet is vertraagd.

De Mozilla-dev van de posting bestempelt ftp als 'onveilig, oud en moeilijk te onderhouden'. Het inbouwen van ondersteuning voor veiligere varianten als sftp is een optie, maar daar lijkt Mozilla niet aan te gaan. "Er is geen reden om ftp te prefereren in plaats van https bij het downloaden", stelt hij. In Googles motivatie om ftp uit te faseren stelde het dat slechts 0,1 procent van gebruikers nog ftp gebruikte.