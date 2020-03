Doom Eternal werd aanvankelijk geleverd zonder kopieerbeveiliging

De allereerste versie van Doom Eternal die via de Bethesda.net-launcher verspreid werd, bevatte een kopie van het .exe-bestand van de game, maar dan zonder kopieerbeveiliging. Deze versie van het spel hoeft dus niet gekraakt te worden en is vrijwel ongewijzigd op downloadsites gepost.

Een Redditgebruiker meldde het vreemde voorval. Hij stelde dat zijn download van Doom Eternal van de Bethesda.net-winkel twee .exe-bestanden voor het spel zelf bevatte: DOOMEternalx64vk.exe van 369MB en, in een submap genaamd 'Original', eenzelfde bestand met dezelfde naam, maar dan 67MB groot. Bij het omwisselen van de twee bestanden bleek de game gewoon te starten. Voor deze allereerste versie van de game is dus geen crack nodig.

Inmiddels zijn er meldingen dat Doom Eternal een nieuwe versie heeft, waarbij de kleinere .exe niet inbegrepen is. Onduidelijk is of deze 'gekraakte' versie van het spel ook via Steam verspreid werd, maar Reddit-reageerders zeggen her en der van niet. Eveneens onduidelijk is hoe het kan dat deze aangepaste .exe bij het spel geleverd werd.

Het zou nog kunnen dat dit een truc is om illegale downloaders om de tuin te leiden. Wellicht dat de game 'doorheeft' dat spelers het spel illegaal gedownload hebben en de game op een later, zeer ongelegen moment dienst weigert. Hetzelfde gebeurde bij Rage 2 op Bethesda's eigen platform.