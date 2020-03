Heruitgave Doom 64 voor pc en consoles bevat nieuw hoofdstuk

De heruitgave van Doom 64 bevat een volledig nieuw hoofdstuk. Ontwikkelaar Nightdive maakt dat bekend in een interview. De heruitgave maakt gebruik van de KEX-engine, die werd eerder ingezet voor een onofficiële pc-port.

Het nieuwe hoofdstuk gaat verder na de oorspronkelijke campagne van Doom 64, zeggen de ontwikkelaars tegen USGamer. Nadat spelers Mother Demon hebben verslaan, moeten ze het opnemen tegen de zus van die eindbaas. Hoe lang het extra hoofdstuk duurt, is niet bekend.

De port van Doom 64 wordt in opdracht van Bethesda gemaakt door Nightdive. Samuel Villarreal is daar de lead engine developer en hij maakte de KEX-engine. Hij gebruikte deze eerder voor de onofficiële pc-port Doom 64 EX. De engine werd door Nightdive al ingezet voor het porten van andere klassiekers als Turok, Forsaken en Blood. De engine biedt onder andere ondersteuning voor hoge framerates.

De nieuwe versie van Doom 64 werd tegelijkertijd met Doom Eternal aangekondigd en komt ook gelijktijdig uit. Het spel verscheen oorspronkelijk in 1997 voor de Nintendo 64 en is een vervolg op Doom II. De heruitgave van Doom 64 is vanaf 20 maart los te koop voor de pc, Nintendo Switch, Xbox One en Playstation 4. De klassieker is gratis inbegrepen bij de pre-order van Doom Eternal.