Doom Eternal is een dappere poging van id Software om de formule van zijn klassieker op te rekken. Die poging is grotendeels geslaagd, al zijn de platformgedeelten nu wel erg prominent aanwezig, wat de de vaart een beetje uit de game haalt. Gelukkig zijn de veranderingen in de gameplay beter geslaagd. Glory Kills waren al erg leuk, maar zijn nu veel meer geïntegreerd. Ook de zwakke plekken van sommige vijanden, de mods van wapens en de bijkomende noodzaak om vaker van wapen te wisselen, zijn prima. Daar komt bij dat je tijdens gevechten nog beweeglijker bent. Daar zorgen de double jump, double dash en monkey bars wel voor. Doom Eternal is een game waarin je weer heerlijk tekeer kunt gaan en het gevoel op kunt bouwen dat je als Doom Slayer de meest gevreesde warrior van ons zonnestelsel bent. Dat maakt Doom Eternal tot de snelle en hectische shooter waar menigeen op wacht.

Fijne wapenmodificaties

Beweeglijkheid tijdens gevechten Minpunten Wel erg veel platforming

De aanloop naar Doom 2016 was lang en verliep bepaald niet vlekkeloos, maar het eindresultaat mocht er zijn. De shooter was een succesnummer dat naar meer smaakte. Dat 'meer' is er nu in de vorm van Doom Eternal, uiteraard gemaakt door de grootmeesters van het genre: id Software. De studio heeft veel energie in Eternal gestoken en de game voorzien van nieuwe spelmechanismen, nieuwe wapens en de terugkeer van wat oude favorieten. Maar levert dat ook een goede game op?

De game gaat bijna furieus van start. Er is werk aan de winkel voor de Doom Slayer, dus je mag direct aan de bak. Deze game begint niet met een voorzichtig intro en een niet al te best wapen. De aarde is weer eens in gevaar en de troepen uit de hel rammelen stevig aan de poort. Sterker nog, de aarde is al grotendeels gevallen. Je start daarom vanuit een basis die in een baan om de steeds roder kleurende planeet draait.

Op zoek naar ammo

Wat nog het meest opvalt aan het begin van de campagne is dat je geen Pistol meer hebt. Er is dus geen wapen met een oneindige voorraad kogels waar je op terug kunt vallen als je even krap in je munitie zit. Je start met de Combat Shotgun waarvoor je patronen van het slagveld moet rapen. Daarmee heb je ook meteen een wapen in handen waar je de hele game op terug zult blijven vallen. Dat wapen is een uitstekende basis, vooral door de mods die je aan kunt brengen. De boodschap is duidelijk: als je een intro wilt, pak je Doom 2016 er maar bij. In de nieuwe Doom ga je direct los. Het is een aanpak die we kunnen waarderen, zeker omdat de belangrijkste functionaliteiten wel degelijk worden uitgelegd.