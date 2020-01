Titel Doom Eternal Platform Windows, PlayStation 4, Xbox One, Switch, Stadia Ontwikkelaar id Software Uitgever Bethesda Releasedatum 20 maart 2020

Ergens in het voorjaar van 2019 kregen we al de kans om een stuk van Doom Eternal te spelen. De game was destijds nog lang niet af. Ontwikkelaar id Software had wel zo ongeveer bedacht wat de gameplay en setting moesten worden, maar lang niet alles was al gebouwd. De gameplay was redelijk op orde, maar de levels waren nog niet allemaal af. We speelden wat levels die in de definitieve versie ergens halverwege de game terecht zouden komen, maar nog lang niet waren geoptimaliseerd. In wezen waren de aanwezige journalisten een eerste groep testers die mochten uitproberen of de levels een beetje goed en logisch in elkaar staken.

Fast forward naar januari 2020. Doom Eternal verschijnt over twee maanden en de ontwikkeling van de game is inmiddels grotendeels klaar. Alles is af, het enige dat de studio rest is wat polijstwerk en finetuning. De game is van begin tot eind speelbaar en die ervaring wilden we dan ook graag ondervinden. We zijn keurig met het begin van de game gestart, maar drie uur later werden we door een medewerker van id met zachte hand achter onze pc vandaan gedirigeerd. In die drie uur kregen we een aardige indruk, maar echt ver kom je niet in die tijdspanne.

Veel groter

Als we Marty Stratton, executive producer van de game, moeten geloven, is Doom Eternal een veel omvangrijkere game dan zijn voorganger, de Doom die in 2016 verscheen. Volgens Stratton is Eternal ruwweg twee keer zo groot als zijn voorganger. Er zijn meer levels en meer locaties, en de game biedt daarmee een veel langere speeltijd dan Doom 2016. De schatting van het team is dat de gemiddelde speler zo'n 25 uur nodig zal hebben om de campagne te doorlopen. Bovendien is de game niet alleen langer; ook de individuele levels zijn groter dan voorheen. Volgens Stratton zijn de levels ook ruwweg twee keer zo groot als in 2016. Bovendien zijn ze ruimer in opzet. Dat laatste is ook nodig, maar daarover later meer.