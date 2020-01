Google voegt dit jaar meer dan 120 games toe aan Stadia

Google belooft om dit jaar meer dan 120 games toe te voegen aan zijn Stadia-dienst voor het streamen van games. Het bedrijf breidt Stadia binnen enkele maanden uit met ondersteuning voor 4k-weergave in de browser en draadloze bediening voor het web met de controller.

Van de meer dan 120 games die er dit jaar aankomen, verschijnen er in het eerste halfjaar meer dan tien die exclusief zijn voor Stadia, meldt Google. Het bedrijf belooft binnenkort meer bekend te maken over die games. Duidelijk was al dat dit jaar Doom Eternal, Cyberpunk 2077, Gods and Monsters en Watch Dogs Legion naar de dienst komen.

In de komende drie maanden brengt Google ondersteuning voor 4k-gaming naar de browser en ook voegt het bedrijf draadloze gameplay voor de browser via de Stadia-controller toe. Verder krijgt de dienst uitgebreidere functionaliteit voor de Assistant bij spelen via het web.

Wat de mobiele functionaliteit betreft gaat Google meer Android-smartphones ondersteunen, maar details hierover ontbreken nog. Momenteel ondersteunt de dienst alleen de Pixel 2, Pixel 3, Pixel 3a en Pixel 4 van Google zelf.