Indie-ontwikkelaars klagen dat Google te weinig geld bood voor Stadia

Enkele 'prominente' maar niet nader genoemde ontwikkelaars van indiegames klagen tegen Business Insider dat Google te weinig geld bood om hun games op het platform voor gamestreaming te zetten. Ook zijn ze bang dat Google stopt met de dienst.

Business Insider constateert dat momenteel 4 van de 28 games op Stadia een indie-game is en bij een rondgang langs 'meerdere' ontwikkelaars van indie-games en twee uitgevers kreeg de site te horen dat Google te weinig bood. Een van de ontwikkelaars noemt de prikkel van het aanbod 'niet-bestaand' en een ander vond het aanbod 'zo laag dat dit niet eens deel van de conversatie was'.

Ook spraken meerdere ontwikkelaars hun zorgen uit dat Google de stekker uit Stadia zou trekken. Ze aarzelen daarom om een zakelijke relatie voor lange tijd met het bedrijf aan te gaan. Ze verwezen daarbij naar eerdere prominente diensten waar Google mee stopte. Google stopte bijvoorbeeld met Daydream, Google+, Inbox, Buzz, Wave en Google Reader.

Business Insider meldt niet hoeveel indie-ontwikkelaars het gesproken heeft en ook noemt de site geen namen omdat de ontwikkelaars anoniem wilden blijven. Een woordvoerder van Stadia meldt dat de uitgevers en ontwikkelaars waar het mee spreekt het platform steunen en het tot een succes willen maken. "Wat het ook waard is om genoemd te worden is dat niet elke uitgever tot nu toe zijn games voor Stadia heeft aangekondigd en dat in de loop van de tijd meer games aangekondigd worden.

In januari kondigde Google aan dat het dit jaar meer dan 120 games toevoegt aan Stadia. Bij zijn aankondiging in november 2019 had de dienst 22 games. Google heeft zelf studio's overgenomen en opgestart om exclusieve games op het platform uit te brengen.