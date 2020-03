Google wil indie-ontwikkelaars voor Stadia aantrekken met Makers-programma

Google heeft het Stadia Makers-programma aangekondigd, bedoeld om onafhankelijke gamemakers te helpen om games voor de streamingdienst Stadia te maken. Google werkt hiervoor samen met de maker van gameplatforms Unity.

Google richt zich met het Stadia Makers-programma op ontwikkelaars van indiegames die hun titel met Unity 2019.3 of latere versies ontwikkelen en in 2020 of 2021 willen uitbrengen. Google streeft niet naar exclusiviteit, maar wijst in zijn aankondiging op de voordelen om games op verschillende platforms uit te brengen. Deelnemers aan het programma komen in aanmerking voor tot aan vijf ontwikkelsystemen en krijgen technische ondersteuning van Unity.

De hoeveelheid games van Stadia is vooralsnog beperkt en er zijn onder andere weinig indiegames in vergelijking met andere platforms. Begin maart tekende Business Insider van onafhankelijke gamestudio's de kritiek op dat Google te weinig geld zou bieden.

Google meldt nu dat het vooral organisatorische en technische obstakels waren die de uitbreiding beperkten. Er zouden zich zoveel studio's hebben aangemeld om deel te nemen aan Stadia, dat het niet mogelijk was om daar allemaal mee samen te werken. "Nu we een paar maanden verder zijn, hebben we onze tools verbeterd en nieuwe samenwerkingen in gang gezet. Dat stelt ons in staat om meer samen te werken met onafhankelijke studio's."