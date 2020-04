PUBG is beschikbaar voor Google Stadia en gratis bij Pro-versie

Google maakt PlayerUnknown's Battlegrounds beschikbaar via zijn gamestreamingdienst Stadia. De game is gratis voor abonnees van de Pro-versie. Het spel kan ook voor 30 euro gekocht worden om te gebruiken met de gratis versie van Stadia.

Battle-royalegame PUBG is per direct te spelen met Stadia. De Pro-versie van de gamestreamingdienst is de eerste twee maanden voor alle gebruikers gratis te gebruiken. Gamers die daarna maandelijks blijven betalen voor de Pro-versie, kunnen PUBG blijven spelen zonder de game aan te schaffen. Wie alleen gebruik maakt van de gratis versie van Stadia, moet los voor het spel betalen. De game staat voor 30 euro in de Stadia Store, maar er zijn ook duurdere versies met onder andere een season pass en cosmetische extra's.

Google maakte de komst van PUBG bekend in een Stadia Connect-uitzending. Daarin vertelt Google ook dat een aantal EA-games naar de dienst komen, onder andere FIFA, Madden NFL en Star Wars: Jedi Fallen Order. Vanaf de herfst zijn die games beschikbaar op de dienst. Spelers moeten ze aanschaffen om ze te kunnen spelen.

In de uitzending toont Google nog een aantal andere games die beschikbaar komen, waaronder titel die eerst alleen op Stadia zullen verschijnen. Het gaat onder andere op Crayta, een multiplayergame waarin spelers eigen games kunnen maken. In de zomer belooft Google met een nieuwe Stadia Connect-uitzending te komen, dan zal er onder andere meer bekend worden gemaakt over Orcs Must Die 3.