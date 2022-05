PlayerUnknown's Battlegrounds is tijdelijk verboden in Pakistan

De Pakistan Telecommunication Authority heeft PlayerUnknown's Battlegrounds tijdelijk in het land verboden, nadat het meerdere klachten over het spel kreeg. Zo zou het verslavend en een tijdverspilling zijn, maar ook een slechte impact hebben op kinderen.

PTA zegt de klachten van 'verschillende segmenten uit de bevolking' te hebben ontvangen en naar aanleiding van deze klachten te hebben besloten het spel tijdelijk te verbieden. Volgens de klachten zou PUBG een 'serieuze negatieve impact hebben op de fysieke en psychologische gezondheid van kinderen'.

De autoriteit wijst daarnaast naar 'recente mediaverhalen', waaruit zou blijken dat mensen door het spel zelfmoord hebben gepleegd. Naar welke nieuwsberichten de autoriteit refereert, is niet duidelijk. Een rechter heeft de PTA opgedragen om naar de PUBG-problemen te kijken. Op 9 juli is er een hoorzitting over het spel. De PTA vraagt het Pakistaanse publiek nu om hun visie te geven over PUBG, zij kunnen tot 10 juli contact opnemen met de autoriteit.

Het is niet voor het eerst dat een overheidsdienst PUBG verbiedt in een land. Eerder gebeurde dit bijvoorbeeld al in Nepal. Later zag het Nepalese hooggerechtshof hier vanaf, nadat een groep advocaten een petitie indiende. In China wordt het spel beheerd door Tencent, die ervoor verantwoordelijk is dat het spel aan de waarden van de Chinese overheid voldoet.