Nepal verbiedt PUBG vanwege 'schadelijke invloed op kinderen'

De Nepalese overheid heeft besloten het battle-royalespel PlayerUnknown's Battlegrounds te verbieden. De game zou met zijn gewelddadige content te schadelijk en verslavend zijn voor kinderen.

De 'Nepal Telecommunications Authority' instrueerde alle internetproviders in Nepal om de game te blokkeren. Het verbod kwam op verzoek van het onderzoeksbureau van de overheid, de 'Himalayan Nation’s Federal Investigation Authority'. Sandip Adhikari, adjunct-directeur bij de NTA, vertelde aan Reuters dat het spel te gewelddadig en verslavend zou zijn voor kinderen en tieners. Ook gaf hij aan dat ouders bezorgd waren dat kinderen te weinig tijd aan school of andere werkzaamheden zouden besteden, ondanks dat er geen incidenten zijn voorgekomen.

Nepal is niet het enige land waar PUBG verboden is. Vorige maand werd de mobiele versie van de game in een aantal steden in India, volgens de Hindustan Times, om dezelfde reden verboden. Ook werden er tieners in de Indiase regio Gujarat gearresteerd nadat ze betrapt waren bij het spelen van de battle-royalegame.

PUBG is niet de enige game die uit den boze is in sommige landen. Zo meldde The Guardian een aantal jaar geleden dat de Pokemon-serie werd verboden in Saoedi-Arabië wegens het promoten van gokken en de aanwezigheid van religieuze objecten. Engadget meldt dat China gamen wil gaan reguleren om het gezichtsvermogen van kinderen te redden.