PUBG Mobile krijgt zombiemodus in de vorm van cross-over met Resident Evil 2

De cross-over tussen Resident Evil 2 en PUBG Mobile gaat van start. Spelers moeten in de nieuwe modus Zombie: Survive Till Dawn niet alleen uitkijken voor vijandige spelers, maar ook zombies, die in het nachtelijke gedeelte van de dag- en nachtcyclus agressiever worden.

De modus was in december al aangekondigd door Resident Evil 2-uitgever Capcom en gaat op dinsdag van start. Aan de modus, waarin een potje dertig minuten duurt, doen zestig spelers mee. In die dertig minuten verstrijken drie dagen en twee nachten. 's Nachts zullen er naar verwachting minder gevechten tussen spelers onderling plaatsvinden en meer tussen spelers en de agressievere zombies. De modus speelt zich af op Erangel, het eerste speelveld van de game.

De zombies uit Resident Evil 2 zijn Police, Licker, G1 en Tyrant. Daarnaast verschijnen er meer zombies die ontworpen zijn door de gamestudio van Tencent die achter PUBG Mobile zit. Naast zombies worden er skins en kostuums toegevoegd aan de game. Spelers kunnen de skins van Leon en Claire in handen krijgen, alsmede de kostuums van Ada en Marvin.

De modus is een beperkte tijd speelbaar, maar er wordt niet vermeld hoe lang. De update is zowel beschikbaar op de iOS- als de Android-versie van PUBG Mobile. Verder wordt in de update, met versienummer 0.11.0, onder andere het noorderlicht op de Vikendi-map geïntroduceerd.