OnionShare 2 voegt anonieme opslag en Tor-adressen van de derde generatie toe

Ontwikkelaar Micah Lee heeft OnionShare 2.0 uitgebracht. De nieuwe versie van het opensourceprogramma, dat het Tor-protocol gebruikt om bestanden uit te wisselen, is uitgebreid met een 'dropbox' waar mensen anoniem bestanden naar kunnen zenden.

De anonieme dropbox in OnionShare 2 maakt het voor gebruikers mogelijk om van iedereen bestanden te ontvangen, in plaats van een aangewezen persoon. Het is een uitbreiding van de receive mode, waarbij de ene gebruiker de andere toestemming kan geven om bestanden toe te sturen. Om de nieuwe functie te gebruiken dient public mode geactiveerd te worden. De ontwikkelaar raadt ook aan in de instellingen Use a persistent address aan te vinken én om gebruik te maken van een headless Linux-server, in plaats van een normaal workstation.

Ook nieuw in OnionShare 2.0 is dat de Mac-versie gebruikmaakt van de sandbox van macOS, waardoor hackers moeilijker toegang kunnen krijgen tot de data en programma's op de computer. Verder genereert het programma voortaan 'onraadbare' Tor-adressen van de derde generatie. Zo’n v3-adres is aanzienlijk langer en zou mede daarom veiliger zijn dan een klassiek v2-adres. Tot slot is OnionShare beschikbaar in twaalf nieuwe talen, maar Nederlands hoort daar nog niet bij.

OnionShare is een programma dat een webserver op de computer van de gebruiker draait. Andere gebruikers krijgen via een Tor-browser toegang tot het geheime Tor-webadres van de machine, en kunnen vervolgens bestanden up- en downloaden. Het verschil met diensten als Dropbox, WeTransfer en Google Drive is dat OnionShare geen toegang heeft tot de gedeelde bestanden. Zolang het geheime Tor-webadres op een veilige manier wordt gedeeld, bijvoorbeeld via een berichten-app die de berichten codeert, heeft niemand anders toegang tot de bestanden.