Legaal online gokken wordt vanaf 2020 mogelijk in Nederland

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de wet Kansspelen op Afstand, nadat de Tweede Kamer dat in 2016 al deed. Daarmee wordt online gokken in Nederland legaal. Er komt een centraal register met probleemspelers en vanaf 2020 worden vergunningen verleend.

Nu de Eerste Kamer heeft ingestemd met de wet Kansspelen op Afstand, kan online gokken in Nederland worden gereguleerd. Volgens de wet moeten aanbieders spelers in de gaten houden. Online spelers moeten zelf een profiel aanmaken waarin ze aangeven hoe veel ze maximaal willen vergokken. Aanbieders moeten daarnaast spelers waarschuwen als ze bijvoorbeeld heel lang achter elkaar spelen of veel geld inleggen.

Aanbieders moeten zich aansluiten bij het bestaande Centraal Register Uitsluiting Kansspelen, waarmee probleemspelers zijn uit te sluiten van deelname. Verder moeten aanbieders zorgen dat jongeren niet worden verleid om te gaan gokken. Ze mogen geen reclame maken die gericht is op jongeren.

Volgens de overheid zorgt het regulieren van online gokken ervoor dat het veiliger en eerlijker wordt. Aanbieders moeten een vergunning aanvragen en alleen 'betrouwbare' partijen komen daar direct voor in aanmerking. Partijen die zich in de afgelopen jaren illegaal actief hebben gericht op de Nederlandse markt, kunnen na een afkoelperiode een vergunning aanvragen.

De vergunningen worden verleend door de Kansspelautoriteit. Die gaat ook toezicht houden op de online kansspelen. De autoriteit krijgt daarvoor extra capaciteit en mogelijkheden om op te treden tegen illegaal aanbod. Een maatregel is bijvoorbeeld het sommeren van een betaaldienst om te stoppen met hun dienstverlening bij illegale websites. Daarnaast krijgt de Kansspelautoriteit de mogelijkheid om partijen die reclame maken voor illegaal aanbod een dwangsom of boete op te leggen.

Volgens de aankondiging komt er ook een strikte scheiding van games en kansspelen. Vorig jaar bepaalde de Kansspelautoriteit dat games met lootboxes waarvan de inhoud verhandelbaar is, in strijd zijn met de wet. De scheiding tussen games en kansspelen lijkt erop te wijzen dat dit ook na het legaliseren van online gokken zo blijft.

Voorstanders van het reguleren van online kansspelen zeggen dat dit hard nodig is, omdat Nederlanders nu massaal bij buitenlandse aanbieders gokken, zonder dat er controle is. Volgens de overheid kunnen spelers daardoor ongemerkt slachtoffer worden van malafide aanbieders die via hun diensten geld witwassen of frauderen.

In de Eerste Kamer stemden de VVD, PvdA, GroenLinks, D66 en de PVV voor het invoeren van de wet. De SGP, ChristenUnie, CDA, PvdD, 50PLUS, OSF en de SP stemden tegen.