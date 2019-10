Kansspelautoriteit beboet Maltese bedrijven wegens aanbieden online gokdiensten

De Nederlandse Kansspelautoriteit geeft twee bedrijven uit Malta een boete voor het aanbieden van online gokdiensten in Nederland. RoyalPanda moet 400.000 euro betalen en LeoVegas Gaming krijgt een boete van 350.000 euro.

De Kansspelautoriteit heeft de goksites van de twee bedrijven in 2018 en begin 2019 onderzocht en concludeerde dat ze in strijd handelen met de wet. Beide sites richtten zich met hun online gokdiensten onder andere op Nederlanders, onder meer door iDeal als betalingsmogelijkheid aan te bieden.

Volgens het sanctiebesluit noemde Royal Panda in de voorwaarden Nederland in een lijst van landen waarvan het voor inwoners toegestaan is om zich te registreren op de goksite. Bij het kiezen voor de betalingsmogelijkheid kon op een Nederlandse vlag worden geklikt. LeoVegas Gaming hanteerde een lijst met landen waarvan inwoners uitgesloten zijn voor deelname, maar Nederland stond daar niet bij.

In augustus kregen de bedrijven achter Unibet en bwin.com vergelijkbare boetes voor het aanbieden van gokdiensten in Nederland. Die bedrijven zijn ook in Malta gevestigd, de boetes waren respectievelijk 470.000 en 350.000 euro.

Het is in Nederland niet toegestaan om online gokdiensten aan te bieden zonder vergunning en het is momenteel niet mogelijk om daar een vergunning voor te krijgen. Daar gaat in 2021 verandering in komen, omdat de Wet kansspelen op afstand is aangenomen. Aanbieders kunnen zich inschrijven om in aanmerking te komen voor een vergunning.