Sphero start crowdfunding voor programmeerbare robotauto

Sphero gebruikt Kickstarter voor de financiering van zijn volgende product. Het bedrijf heeft een programmeerbare robot op rupsbanden gemaakt, genaamd RVR, uitgesproken als 'rover'. De robot is uit te breiden met aanvullende hardware, maar heeft ook een eigen sensoren.

RVR heeft een kleurensensor, versnellingsmeter, lichtsensor, infraroodsensor, magnetometer en een gyroscoop. Ook zitten er programmeerbare leds aan de zijkanten en achterkant en is de 4600mAh-accu verwisselbaar en op te laden via een usb-c-poort. De RVR moet twee uur lang meegaan op een lading. Toepassingen voor de robot zijn te programmeren met Sphero's Edu-app of de sdk. Daarnaast heeft de RVR een vierpins-uart-poort waar gebruikers hardware als een Raspberry Pi, BBC micro:bit of Arduino aan kunnen koppelen voor hardware-uitbreidingen.

Op het gebied van mobiliteit belooft Sphero dat de robot niet zomaar vast komt te lopen. Obstakels, hellingen en vuile ondergronden moeten geen probleem zijn voor het apparaat. Niet alleen moet hij blijven rijden, maar hij moet ook een geprogrammeerd doel kunnen halen ondanks hindernissen. Dat betekent dat indien nodig de ene rupsband sneller draait dan de andere, om te zorgen dat hij recht blijft rijden, bijvoorbeeld.

Op het moment van schrijven is 95.500 van de beoogde 132.781 euro al binnengehaald, met nog dertig dagen te gaan. Hoewel het onwaarschijnlijk is, zegt Sphero tegen The Verge dat de RVR ook uitgebracht gaat worden als de Kickstartercampagne zijn doel niet haalt, maar dat het de Kickstarter gebruikt voor de mogelijkheden tot feedback. Opvallend is dat de makers in de Kickstarter-promotievideo geïnteresseerden wel oproepen om "ons te helpen de mooiste robot op de markt te brengen".

Wie 199 dollar of meer inlegt bij de campagne, krijgt een RVR toegestuurd wanneer hij klaar is. Het verwachte oplevermoment voor de robot is oktober van dit jaar.