Sphero stopt met produceren van Star Wars-speelgoedrobots

Sphero gaat stoppen met het produceren van Disney-speelgoedrobots. Dit betekent dat er onder andere geen nieuwe BB-8-, R2D2-, Lightning McQueen- en Spiderman-robots worden gemaakt. De besturingsapp voor de robots wordt nog minimaal twee jaar ondersteund.

Ceo Paul Beberian verklaart tegenover The Verge dat, ondanks het succes van de BB8-robots, de interesse voor de Disney-lijnen jaarlijks afneemt, vooral na de release van de film waarop het product is gebaseerd. "Als je speelgoed uitbrengt, is het eerste jaar het beste, het tweede jaar minder en het derde jaar het minst", zegt Beberian.

De Disney-robots kostten, mede door de licentie, meer om te produceren dan Sphero's eigen robots. Het schrappen van de productie is ook een tijds- en personeelskwestie, omdat Sphero maar honderd werknemers in dienst heeft.

Daarnaast claimt de ceo dat 'alle Star Wars-fans de robots al hebben' en dat de bedrijfsdata laat zien dat er maar beperkt met de robots wordt gespeeld voordat ze op de plank eindigen. Hetzelfde geldt voor de Spiderman- en Lightning McQueen-robots. Bij de laatstgenoemde werkten de ontwikkelaars van Sphero samen met Pixar-animators om McQueens gezichtsuitdrukkingen zo goed mogelijk uit de verf te laten komen.

Het samenwerkingsverband tussen Sphero en Disney heeft drie jaar geduurd. Het begon met de ontwikkeling van de BB8-robot, die samen met de film Star Wars: The Force Awakens uitkwam in 2015. Naast de speelgoedlijnen ontwikkelt Sphero educatieve robots, zoals de Sphero BOLT. Beberian zegt dat de populariteit van Sphero's educatieve lijn jaarlijks toeneemt, in tegenstelling tot die van de Disney-lijnen.