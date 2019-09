Sphero onthult Mini Activity Kit met robotje en 15 wetenschappelijke practica

Sphero heeft een aanvulling op zijn Mini-robotballetje onthuld. De Sphero Mini Activity Kit bevat naast de robot allerlei componenten om hindernisbanen, spelletjes en natuurkundige practica op te zetten.

Nog niet alle specifieke details van de Mini Activity Kit zijn vrijgegeven, maar er is wel een trailer. Verder wordt uit de productpagina duidelijk dat het kitje een constructieset van 28 delen heeft, samen met zes bowlingpinnetjes, drie pylonnen en 15 kaarten met daarop 'door stem geïnspireerde uitdagingen en spelletjes'. De Mini Activity Kit komt op 2 oktober uit. De prijs wordt 80 dollar, aldus MacRumors.

De Sphero Mini zelf is een balvormige robot met een gyroscoop, accelerometer, led-verlichting en een motortje dat de bal tot een snelheid van een meter per seconde kan brengen. De bal kan bediend worden met een app, maar met de Sphero Edu-app kunnen zelfs instructies samengesteld worden met geprefabriceerde blokken of JavaScript.

Sphero heeft in het verleden ook een programmeerbare robotauto uitgebracht en een Mini in de vorm van een replica van Star Wars-droid BB-8. Het speelgoed is bedoeld om jonge kinderen op een leuke en praktische manier bezig te laten zijn met wetenschappelijke onderwerpen.