Apple heeft de iPad-app Swift Playgrounds een update gegeven waardoor deze nu ook gebruikt kan worden voor het programmeren van drones, robots en muziekinstrumenten. De app ondersteunt onder andere Lego Mindstorms.

Swift Playgrounds is Apples app voor de iPad waarmee beginners aan de slag kunnen met de Swift-programmeertaal om apps te maken, maar Apple breidt de functionaliteit uit zodat ook gadgets via bluetooth aangestuurd kunnen worden. Zo kunnen gebruikers de motoren en sensoren van Lego Mindstorms EV3-robots programmeren en bedienen.

Ook kan de Swift-code de sensoren van de Sphero SPRK+-bal aansturen en zijn de Parrot-drones Mambo, Airborne en Rolling Spider te bedienen. Daarnaast is er ondersteuning voor de Dash-robot, de Jimu Robot MeeBot Kit van Ubtech en de Skoog-kubus met muziekinterface. Versie 1.5 van Swift Playgrounds komt 5 juni gratis beschikbaar voor de iPad Air- en Pro-modellen en voor de iPad mini 2 en nieuwer met iOS 10 of latere versies.

In een aanvullende mededeling meldt Apple dat ontwikkelaars in totaal meer dan 70 miljard dollar hebben verdiend aan hun apps in de App Store en dat het aantal downloads in het afgelopen jaar met 70 procent is gestegen.